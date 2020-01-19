3Q哥陳柏惟快閃發春聯。（摘自陳柏惟臉書）

2020立委選舉，不少政壇新秀引發關注，今（19）日上午，「3Q」哥陳柏惟、吳怡農分別在台北及台中發春聯，兩邊人氣都相當高，現場大排長龍。

台灣基進黨陳柏惟突破重圍，擊敗在台中經營多年、爭取三年霸的現任立委顏寬恒。綽號「3Q」的陳柏惟一戰成名，今（19）日上午發限量春聯，現場民眾大排長龍，可見陳柏惟的高人氣。

上午陳柏惟到龍井中央路便利商店旁，以及大肚自強早市發「台灣3Q」限量春聯，邊發春聯邊謝票，感謝大家的支持，前500名還有限定紅包。現場大批民眾排隊，人龍綿延看不到盡頭，雖然團隊已表示拍照簽名暫緩，但仍有不少人把握時間跟陳柏惟合照。另外，在烏日、龍井服務處也有春聯可以領取。

3Q陳柏惟快閃發春聯

另外，在台北，吳怡農也快閃發春聯，現場人潮滿滿，吳怡農幾乎被淹沒在人群，甚至有民眾一大早就到現場排隊卡位，但吳怡農發的不是自製春聯，而是小英版的春聯。現場有人熱情替吳怡農加油，也有人難過他沒當選。

(中時電子報)