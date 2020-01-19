2020總統大選民進黨蔡英文以破紀錄817萬票，順利連任，跌破許多專家學者眼鏡，對於蔡英文能大勝國民黨韓國瑜2百多萬票，陸學者南京大學台灣研究所所長劉相平，就點出3大原因分析蔡英文「勝選」，且這些方式確實讓韓陷入苦戰。

據港媒《中評社》專訪陸學者劉相平，分析這次台灣大選結果。對於蔡英文能勝選，國民黨敗選，現在的各種說法眾說紛紜，有「香港反送中」讓蔡英文大補血一說，也有炮轟國民黨內部不團結的，也有人質疑韓國瑜身為候選人必須要負一半責任。各種說法甚囂塵上。

劉相平指出，蔡能反敗為勝的原因，主要有三個，第一，可能是國民黨協調不力，2018年九合一選舉，主打「討厭民進黨、下架蔡英文」的訴求沒有即時進行派系、資源整合，初選後仍有部分勢力協調未成，導致內鬨不斷。且韓遭受質疑被綠營砲轟時，卻少有派系願意團結於韓國瑜麾下。這種結果，也間接使民進黨將選戰趁機從「檢驗蔡英文」扭轉為「檢驗韓國瑜」，在操作半年後，讓選戰形勢丕變，蔡成功翻身，韓卻陷入苦戰。

第二，「香港反送中」事件，讓蔡英文「撿到槍」，變成辣台妹，在選戰中後期，民進黨開始打危機牌大力催票，煽動亡國感，使年輕人極度對韓國瑜反感。成功逼出不太投票的年輕族群。間接導致韓國瑜在得票率中大敗。

第三，劉相平強調，台灣自蔣經國去世後，國民黨內部鬥爭、路線鬥爭沒有停過，2014年「太陽花學運」後愈演愈烈。而國民黨不從根本上檢討，在台灣內部政治、經濟等各層面的政策和不足之處，反拿兩岸關係做擋箭牌，明顯是搞錯了方向。

(中時電子報)