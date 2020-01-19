謝和弦18日出席第15屆《KKBOX風雲榜頒獎典禮》，以「年度風雲人物」的身份出場，唱到〈謝謝你愛我〉時跳到2樓觀眾席，邊跑邊喊「尖叫聲」，觀眾反應相當兩極，有死忠粉絲熱情尖叫，也有人冷眼以對，氣氛有點詭譎。

謝和弦一向特異獨行，更是叛逆出了名，高中時認識Keanna後，兩人從學姐弟晉升成情侶。雖然謝和弦數度因躁鬱、憂鬱入院治療，但她始終不離不棄，浪子回頭並寫下〈謝謝你愛我〉感謝她。兩人2017年步上紅毯後，3年婚姻就變調，她檢舉他持有大麻，他被警方逮補後認愛莉婭，夫妻還沒離婚就徹底撕破臉。

他今晚西裝筆挺、染了一頭紅髮，唱到該曲氣氛反而有些尷尬，即便他深情地對著戴耳罩的小妹妹唱完後，拉起她的手獻吻，態度頗為紳士，但疑似把媽媽嚇得一臉驚愕，而他不時跨坐欄杆上，或走在沒有圍欄的邊牆，更是令人看得膽顫心驚。

謝和弦親吻小妹妹的手，疑似把媽媽嚇出一身冷汗。（攝影／施岳呈）

(中時電子報)