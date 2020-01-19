賀歲電影《你的情歌》於18日舉辦「《你的情歌》新年限定演唱會」，在電影中的限定男團「七月男孩樂團」現身台北街頭快閃演出，由謝博安率領黃禮豐、安原申、于克禮和丘天裔為大家帶來〈簡單愛〉、〈憨人〉等一首首經典名曲，而電影宣傳曲演唱人閻奕格更現場演唱廣受粉絲歡迎的〈Hello & Goodbye〉與締造千萬點閱率的單曲〈也可以〉，清亮嗓音讓所有歌迷耳朵懷孕。

此外，日前由情歌天王Tank演唱的電影主題曲〈你的情歌〉，創下累積破45萬人觀看的輝煌紀錄，更被網友封為新一代催淚神曲，今日也由謝博安改編為吉他版本，自彈自唱演出讓現場粉絲尖叫聲不斷，這也是電影主題曲首度公開演出。電影《你的情歌》的男女主角柯佳嬿與傅孟柏盛裝出席，與粉絲近距離相見歡，現場開放《你的情歌》電影原聲帶首度販售，且只要購買原聲帶或電影票就能獲得全球限量版海報，更能讓柯佳嬿、傅孟柏和謝博安親筆簽名留念，讓現場影迷粉絲大排長龍。

「七月男孩樂團」表演電影裡的精彩唱跳橋段。（攝影／林勝發）

「《你的情歌》新年限定演唱會」早在活動開始前兩小時，有熱情粉絲不畏寒冬在現場聚集，現場吸引上百位影迷粉絲圍觀。柯佳嬿表示：「音樂是記憶跟情感的連結，電影中的故事和音樂會讓你想起某個時期的自己、某些故事或者某個人。」而柯佳嬿也在現場開金嗓演唱〈你的情歌〉，讓現場尖叫聲四起，柯佳嬿表示第一次在這麼多人面前唱歌，才驚覺歌手真的很難當。

而傅孟柏也坦言自己很想唱歌，柯佳嬿則馬上接話說：「只要票房破億就再辦一場街頭快閃限定演唱會，傅孟柏準備十首歌。」而謝博安也笑說要讓傅孟柏準備唱跳表演，兩人一搭一唱拱破億加碼祭品，逗得全場爆笑聲不斷。

柯佳嬿在現場也體驗當鼓手的快感。（攝影／林勝發）

閻奕格現場演出電影主題曲〈Hello & Goodbye〉。（攝影／林勝發）

(中時電子報)