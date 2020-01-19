韓國瑜競選總統失利，重返高雄市府上班。不過罷韓行動持續，高市府預估，罷免投票加上補選將花逾2億元公帑，若中央不補助，恐得動用第二預備金才能辦理。對此，反韓不遺餘力的網紅「館長」陳之漢昨（18日）開直播狂酸，說韓當初就不該選總統，若韓勝選去當總統，也是要辦補選。

高巿府概估，舉辦高雄巿長罷免投票，得花上近8000萬；如果罷免成功，3個月內須舉行巿長補選，概估要再花上1億3000餘萬元，換言之，罷免加補選總計要花上逾2億餘元。但高市府今年未編列這兩項選舉預算，恐得動用第二預備金才能辦理。

「館長」陳之漢昨晚開直播轟這種說法「不要臉」，說如果韓國瑜勝選去當總統了，也是要花錢補選，「那你們真是不要臉」、「所以講這個不是打臉自己，讓高雄人更賭爛？」

館長也痛罵，韓國瑜決定選總統的時候，「是不是就確定這2億要花了嘛！那我是不是今天可以講說，你韓國瑜選總統讓高雄人多2億負債？」。

罷韓沒錢！ 經費逾2億 恐動用市府二備金

(中時電子報)