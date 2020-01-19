太空人「阿土伯」艾爾圖維(José Altuve)被一個不具公信力的推特帳號爆料，謊稱是貝爾川(Carlos Beltrán)姪女的爆料者最後也自刪帳號。但是話題已經發酵，球迷研究艾爾圖維的照片，在右肩窩發現了「神秘陰影」，就說那是他穿戴用來作弊的震動器。

光芒外野手芬姆(Tommy Pham)亦表示懷疑，他們去年季後賽5戰敗給太空人。然而照片的說服力十分薄弱，很可能只是球衣的皺褶，更何況其他球員身上也可看到。對此大聯盟已在調查報告中表示「對於穿戴式裝置查無實據」，不過指出太空人傳遞作弊暗號的方式不只一種。

還有人試圖反擊，暗示洋基托瑞斯(Gleyber Torres)腿上也有裝設震動器，並且洋基派人在牛棚偷看錄影解碼。問題是洋基其他人都打很爛，桑契斯(Gary Sánchez)自己就是捕手，他追打滑球被三振的模樣實在不像看穿了對手的配球。

這些到頭來只是傳言，爆料托瑞斯的那則推文被認為是改圖做出來的(偽託已停用的假姪女帳號)。作弊案爆發之後，托瑞斯多次在推特嘲笑太空人，他亦是洋基表現較好的幾位打者之一，可能招來德州球迷忌恨。

(中時電子報)