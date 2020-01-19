好市多這款長青商品「希臘優格」狗都吃到醉了。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說FB)

美式賣場好市多不只人愛買，連狗也愛吃！昨天(1/18)一名網友PO出自家狗狗狂吃希臘優格的照片，整碗捧著吃的陶醉模樣，超級可愛！讓原PO笑翻，「原來好市多賣的無糖優格，吃了會醉哦。」是毛小孩很愛的優格酸酸不甜好滋味。

文一PO上臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」後，仍有大批網友疑惑，狗狗能吃優格嗎？老司機網友幫忙回答，「可以哦，狗兒大多乳糖不耐所以牛奶不行，但優格、優酪乳是可以的，但記得買無糖無調味。」也剛好這款好市多熱賣許久的長青商品「希臘優格」是無糖、零脂、無防腐劑、無添加物，才能給毛小孩吃，能便便順暢，但也不能吃太多。

對此，網友紛紛留言，「我家毛孩的也會吃，感覺吃了眼鏡紅紅的過敏就好很多」、「剩邊邊挖不乾淨，交給牠舔得很忘我，幫主人省水費」、「可愛死了」、「千杯千杯再千杯XD」。

吃到臉都不見了。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說FB)

(中時電子報)