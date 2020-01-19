總統大選結束後，高雄市長韓國瑜力拚市政，也面臨罷免危機。高市府估算，罷韓活動約需花費8000多萬元，但資深媒體人苦苓表示，若花8000萬罷免韓國瑜，太划得來了！對此，高雄副市長葉匡時回嗆抹黑，並要求苦苓公開道歉，否則將提告。

苦苓在臉書表示，「韓國瑜上任一年，高雄市政府負債已接近400億，而且一事無成；如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億——花8000萬罷免他，太划得來了！」並在《太報》專欄指出，罷免不是多花2億（罷免、補選市長經費），而是省下1200億。

對此，葉匡時凌晨在臉書駁斥，表示苦苓是他在台大唸書時的學長，那時常常似懂非懂地讀他寫的詩，也有一份崇拜，但沒想到今天會淪落到要靠黑韓找存在感，可悲。

葉匡時回擊，苦苓指韓仼內增加1200億債務，不解這種無根據的詆毁高市府、抹黑韓市長以及高雄市府的言論，因此代表市府要求「苦苓立即公開澄清道歉，否則將提告，絕不寬貸。」

葉匡時指出，自韓國瑜上任，即秉持積極開源節流的原則要求各局處辦理，執政一年，108年之決算金額之歲差短僅舉債14億多，比原先編列預算要舉債65.46億，少了50億左右，何來1200億之數值？不知苦苓所本為何。

葉匡時也提到，陳菊任內很多重大建設，如衛武營藝術中心、海洋流行音樂中心、旅運大樓等，都是中央全額補助，高雄市並沒有出資，不能以此來合理化民進黨在高雄執政時債務大幅增加的事實，「苦苓要替民進黨擦脂抹粉，也請先做點功課。」最後，葉匡時再次重申，「我在這裡代表市府要求苦苓立即公開澄清道歉，否則將提告，絕不寬貸。」

(中時電子報)