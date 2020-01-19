根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞19日爆料，拓荒者送出貝茲摩、托利佛與2個次輪籤，跟國王換來阿里查、加布埃爾、史瓦尼根，不過這筆交易最快要到22日才能完成，因為加布埃爾目前還不能交易，這筆交易主要是因經濟考量。

等到拓荒者跟國王在22日正式完成交易後，國王的薪資總額預計可以減少1230萬美元，拓荒者的豪華稅也從原本的1960萬美元，降到只有700萬美元，重點是拓荒者有了34歲老將阿里查的加盟，總算可以有效提升他們的防守質量。

阿里查本季替國王打了32場例行賽，平均拿下6分、4.6籃板，可是他的功能無法在數據上呈現，畢竟他是相當有經驗的側翼鋒線防守球員，相信有了他的加盟，拓荒者不再只能依靠「甜瓜」安森尼獨挑鋒線大樑，防守絕對可以變好。

目前拓荒者與國王都沒在西區前8，拓荒者18勝25敗、位居西區第10，跟西區第8灰熊還有2.5場勝差，國王15勝26敗、排在西區第14，接下來就看這筆交易過後，兩隊陣容是否會出現不同影響，畢竟他們都還有機會闖進季後賽。

(中時 )