香港直播主小雲寶寶（謝天雲）五官清純、身材火辣，擁有數十萬粉絲，是許多遊戲玩家心中女神；不過她曾因為「私密愛情」外流而深陷流言蜚語，還被爆出私下抽煙的行為。日前她開直播卻一反過去光鮮亮麗的外型，看起來超級憔悴，而且還伸手指進鼻孔大挖特挖，好不容易挖出鼻屎後竟一口吃掉，讓支持她多年的粉絲超傻眼，直說她已經「嚴重崩壞」。

有網友錄下小雲寶寶直播影片，只見她雙頰凹陷、髮型也沒有整理，就這樣隨意的開了直播，和過去形象大不相同，有網友直說：「臉色有點差。」接著小雲寶寶毫不忌諱的用右手食指挖起鼻孔，然後放進口中吃掉，再伸舌頭舔一舔嘴唇，牙齒也咬了幾下，似乎正在品嚐自己的鼻屎；最後她連打兩次哈欠，連遮都懶得遮，血盆大口張到極限，簡直就是市場大媽。

小雲寶寶吃自己的鼻屎。（圖／游來游去樂悠遊YouTube）

小雲寶寶這段1分多鐘影片被上傳之後，讓許多粉絲大受打擊，直說「有夠恐怖」、「好像嗑藥」、「夭壽鬼喔」、「明顯就是ㄎㄧㄤ了」、「是在拍鬼片喔」、「藥效在走」、「吃鼻屎，嘔」、「超像張淑晶」、「這誰？判若兩人」。

小雲寶寶打哈欠，形象崩壞。（圖／游來游去樂悠遊YouTube）

(中時電子報)