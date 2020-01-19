高雄市長韓國瑜自2020總統大選落敗後，就專心回高雄拚市政。但仍遭有心人士開嗆常喝酒、遲到，更有「前菊市府官員」稱總統府秘書長、前市長陳菊過去整整12年任內，每天早上8點就開晨會，要韓多學學。對此，網友紛紛留言開酸，「怪不得下午要補眠」。

前高雄市「菊市府」官員行政暨國際處長陳瓊華在臉書發文，稱陳菊主政高雄12年任內「每天早上8點準時開晨會」，8點一進市長室就坐在最前面。局處官員清晨7點就被CALL來列席，「還要韓國瑜好好學學」。

但是據《中天新聞》2010年9月28日報導。陳菊9月赴市議會接受國民黨團議員質詢，對於當時凡那比颱風，高雄左營、楠梓、三民等地區已有不小的水患災情。9月19日當天下午卻返回官邸補眠數個小時。事後被藍營稱是「睡菊」。

相關報導經轉傳至批踢踢論壇，引起網友熱議。多數網友酸「都被笑稱睡菊了」、「12年，每天早上8點就開始舉債，難怪可以欠到3000億」、「嗯…難怪下午淹水也要小睡呢」、「每天這麼早上班，那睡菊怎麼來的？」「某媒體又在吹噓了，柯文哲更早怎不講」、「現在開始捧菊？嘔」「這種無條件的吹捧，真的很不行」。

但也有部分網友為陳菊緩頰留言，「韓國瑜光是睡覺，就可以欠400億」、「韓說要改變高雄，結果？」。

(中時電子報)