2020總統大選落幕，高雄市長韓國瑜參選總統失利，令許多死忠粉絲情緒降到冰點，甚至傳出許多家庭因政治理念不合而彼此對立。對此，捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧提出四個「不用研究」，並認為選舉只是一時的現象，所有現象隨時間都會改變。這篇文章也引來不小共鳴。

大選過後，許多家庭因親子的政治立場不同而產生的家庭衝突及疏離。高雄市議員黃捷日前便在臉書提及這事讓許多人陷入情緒困擾，甚至直接影響到生活與生計。黃捷因此分享高雄諮商心理師團體發起的「選後家內衝突子女支持團體」活動，希望幫助網友在大選後修復家庭關係。

夏春湧在臉書指出，「不用研究」民進黨人是不是罷免韓國瑜，三個月之間的變化還很大。「不用研究」國民黨的改革與否和黨內反韓國瑜的聲音，那些就是在演戲，如果逼走韓國瑜，國民黨就要解散了，他們不是不知道，「不要再研究」年輕人是不是反韓國瑜，這些就是一種社會集體叛逆的現象，叛逆期過了孩子自然會回到正軌。「不要再研究」是不是世代對立，他認為不是世代對立是觀念時差，兩代的觀念有落差是很正常的。

夏春湧感嘆表示，不要再跟孩子過不去，「孩子重要還是民進黨重要」，為了民進黨破壞自己的家庭，「你們覺得值得嗎？」他直言，選舉只是一時的現象，所有現象隨時間都會改變，輸贏是常態，沒有誰永遠贏也沒有誰永遠輸。他認為，大家把腦子放明白以後，所有事情都會看得更清楚。

(中時電子報)