在經過多日準備與討論，英國王室昨（18）日宣布哈利與梅根未來不再使用「殿下」頭銜（HRH），女王伊麗莎白二世的公開聲明充滿對孫子的理解與溫情，甚至特別點名梅根，為她很快成為家族成員感到驕傲，專家評論，女王此舉除了想要縫合風波撕裂的家族傷口，也反映了梅根在她心目中的特殊地位。

英國王室18日宣布，哈利王子與梅根未來不再使用「殿下」頭銜。

繼哈利王子與梅根宣布退出王室「高級成員」身分後，英國王室昨日終於宣布這起事件的因應措施，白金漢宮的聲明指出，哈利夫婦自今年春天起將不再使用「殿下」頭銜、不再執行王室任務，未來也不再獲得公共經費。

白金漢宮的新聞稿上頭也附上女王伊麗莎白二世的個人聲明，相對於王室新聞稿的生硬措辭，女王的聲明充滿溫情及對孫子的理解。聲明稿開頭宣布，在經過數月討論後，王室終於找到一個「對我的孫子及他的家庭都有建設及支持的解決方式」，女王提及理解哈利與梅根過去2年來受到挑戰，因此支持他們想要獨立生活的願望，「哈利、梅根及亞契永遠都會是我親愛的家人」，「我們全家人都希望今天的協議能讓他們建立一個快樂且平靜的新生活。」

女王伊麗莎白二世的聲明充滿對哈利與梅根一家的支持與理解。（圖／擷取自白金漢宮官網）

值得注意的是，女王在感謝哈利夫婦與梅根對整個大英國協的付出時，還特別點名梅根，「我對梅根很快成為家族一員特別引以為傲」。英國《太陽報》（The Sun）引述王室傳記作家拉孔柏（Duncan Larcombe）指出，女王在釋放「和解」訊息，希望藉此縫合哈利梅根出走為王室帶來的傷口，同時也展現了女王對梅根的支持，他說，聲明顯示哈利與梅根確實在處理大眾對他們的批評時感到痛苦。

心理學家海明斯（Jo Hemmings）則表示，即便女王對哈利夫妻的決定仍感到痛心，但是聲明稿展現了她對哈利與梅根的「阿嬤情」，尤其聲明稿的溫情字句和白金漢宮新聞稿的直接措辭形成了強烈對比，「顯然梅根在她心中佔有特殊位置。」

(中時電子報)