本周財運前三名:

1.猴

財運:正財運興旺，偏財運也很好。過年期間可以多試試彩券，來年走驛馬運，運動類的彩券尤其適合你。

2.馬

財運:本周財運勢不錯。能賺錢能花錢的你，盡情享受吃喝玩樂的旅遊行程。過年期間偏財運旺盛，麻將桌上快活開心。

3.龍

財運:過年期間財運旺旺，手氣旺旺，各種好運似乎都降臨在你的身上了。靜極思動的你，年後有出差賺錢機會。

圖/中國時報提供

本周事業運前三名:

1.雞

工作:本周運勢爆紅，為第一名。喜愛工作勝過玩樂，天生工作魔。短暫休息，希望盡快返回工作場所。

2.猴

工作:本周運勢翻紅，為第二名。工作業務案子接不完，已經排到二月份了。過年休息幾天，是為了走更長遠的路。

2.龍

工作:本周運勢再度上揚，同為第二名。年後的升職傳聞已經明朗化。過年期間財運旺旺，好運降臨在你的身上。

2.鼠

工作:本周運勢極欲力圖上游，比上周又進步許多，同為第二名。過年期間，你忙著應酬業務，人脈關係大躍進。

3.虎

工作:本周運勢終於小升，為第三名。年節期間透過許多長輩的聯繫，不僅在業務上給予指點，也在人際上給予幫忙。

3.豬

工作:本周運勢小吉，同為第三名。財運不錯，值得恭喜。事業工作在年後有變動，仔細考慮清楚，開創新局面。

圖/中國時報提供

本周愛情運前三名:

1.豬

愛情: 未婚男性過年期間很受歡迎，親戚朋友每個都熱心為你介紹外型不錯的女朋友，可以多多參考，接受美好戀情開展。

2.雞

愛情:感情溫暖，過年期間發燒感冒，不善說情話的另一半為你親自在旁照料，日夜陪伴，感受到踏實的幸福。

2.猴

愛情:家庭運甜蜜的一周，新婚夫妻在過年期間懷孕率增高，放鬆心情，不要有壓力，開心喜受無論是國內還是國外的兩人世界。

3.虎

愛情:愛情運閃亮，使人成熟的是經歷，不是歲月。曾經分手的女友突然聯繫，讓你百味雜陳，不知該不該重新接受。

3.兔

愛情:家庭運穩定的一周，親人之間走動，夫妻難得泡茶聊天，聊孩子與生活，幸福當下，安心無憂是最大的福份。

圖/中國時報提供

本周健康運前三名:

1.龍

健康:健康運不錯的一周，附近公園散步，戶外運動場跑步或是河道邊休閒騎車，都是過年期間最佳的活動安排。

2.猴

健康:本周健康運勢不錯，過年期間不忘每晚散步消耗吃入過多的卡路里，維持身體代謝均衡，一天都不能懶惰。

3.狗

健康:健康運尚可，但是冬天皮膚本身就容易缺水，鼻頭，身體皮膚開始脫皮，似乎太缺乏保養與維護了。

3.牛

健康:本周健康運尚可，中年男性注重養生，有益男性的保健食品，溫補的藥膳，都是持續的養生飲食習慣。

圖/中國時報提供

(中時 )