2020大選結束，台灣民眾黨拿下5席不分區立委，第三大黨從時代力量變成台灣民眾黨，民眾黨訂下3項家規，若不適任將被剔除，對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲在歐洲受訪時重申，這是最低標準。

民眾黨不分區立委未來適不適任訂定3項家規，一是連續兩個會期遭公督盟評鑑為觀察名單，二是重大人事案違反黨團決議，第三是重大法案若違反黨團的決議三次，就是不適格，將遭黨開除。

柯文哲表示，這個立委還是要有個評鑑制度，只是我們的評鑑制度還是最低標準，因為公督盟說一般來說開會都要去 ，出席率達到一定程度，去有提案有質詢，大概就會及格。

柯文哲認為，在還沒建立自己制度之前，還可以用市面上在用的，只是標準還蠻低的，所以我們先建立制度，一段時間後再慢慢把標準提高，所以其實公督盟那個是很低的標準，只要有去諮詢有去開會，就會及格。

此外，針對王世堅說吳斯懷踏入國會的第一步，等於是中共派了一步SNG(衛星轉播)車進到的國會，柯文哲認為，對台灣民主政治有信心，台灣民主自由也是台灣社會的核心價值，所以大概外來一些勢力要在台灣的民主政治運作，要去做太大的干預或動手不太容易，這點他倒是對台灣的民主、自由的社會有信心。

(中時 )