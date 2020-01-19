總統大選開票當天，韓國瑜上台發表敗選感言後，並未出席國際記者會，反而被拍到一行人跑去吃汕頭火鍋。對此，新北市議員、曾任韓國瑜競選辦公室發言人的葉元之，表示吃火鍋是王淺秋約的。

葉元之在節目《辣新聞》中表示，開票之夜吃火鍋並不是韓國瑜揪的，因敗選後大家心情不好，「王淺秋因為在高雄市長當過局長，她就找大家，她就說，請你們喝酒」，大家再聚一下，不然有些人要回台北了。

一行人到火鍋店後，葉元之說，點完餐後過了非常久，韓國瑜可能知道大家在那，才去跟大家安慰一下，「其實他很晚來，也是一下就走了，就剛好被拍到」。

主持人周玉蔻接著問，那他到別的地方吃了？吃更好吃的？葉元之回應，韓國瑜結束後，還見了一些人，包括像是朱立倫，他們也談了一些事。葉元之也提到，當天吃火鍋都以韓國瑜的幕僚及家人為主，強調韓國瑜會出現是要安慰大家，並未久留。

(中時電子報)