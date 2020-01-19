大陸春運登場，搭火車成了春運返鄉很重要的交通工具。在科技化助力下，春運火車上「磨時間」的方式也越來越不一樣。在過去，吃零食和打撲克牌是打發時間最常見的活動，如今，多數活動幾乎都少不了手機。
如今的火車上，常見到的景象包括：用手機看新聞；家長帶著孩子一起通過手機看電影；孩子站在位子上，玩著遊戲，而一邊的旅客正在看電影；旅客在車廂內與不在同一車廂的女友視頻聊天；旅客在車廂內上抖音消磨時間。對許多旅客來說，車廂外的風景，常比不過Ipad上播放的《中國機長》。
1月18日，在上海開往成都的K4663次列車上，旅客們正通過手機、Ipad刷微信、上抖音、看新聞，度過這長達42小時的回家路。
2020年春運大幕已經拉開，大量動車、高鐵晝夜不停地穿梭在全國各地，在這股「鋼鐵洪流」中，平均時速120公里綠皮車依然承擔了巨大任務，民眾也在這「慢火車」上體驗著屬於自己的「慢生活」。
(旺報 )
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