外界關注誰將擔任國民黨主席，帶領國民黨再起，有黨內人士近日提議，應仿效民進黨2008年敗選模式，由外部的郭台銘擔任黨主席，用企業經營方式重振國民黨。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲在歐洲受訪表示，這跟2008不太一樣，當時民進黨四大天王都不想接才給蔡英文，目前的國民黨很多人想接但都「夭鬼假細禮」。

柯文哲表示，國民黨的家務事不敢表達太多，若純粹純粹從一個一般市民的觀點，重複過去失敗的經驗不會成功，所以國民黨是需要一個新的邏輯思維，不過2008跟現在基本不同，2008是民進黨沒有人願意去接黨主席，所謂四大天王不想接，才給蔡英文去接。

國民黨黨內人士認為，黨在內部找人很難會有有新氣象，應要仿效民進黨2008年敗選時，找了並不在權力核心的蔡總統擔任黨主席。柯文哲說，目前的國民黨想接的還是很多，只是大家「夭鬼假細禮」，不敢自己跳下來說我要選，所以這跟2008不太一樣，當時大家都不想接黨主席而讓蔡英文當，才有能量去試一個新的辦法，才能夠在起死回生。

柯文哲坦言，現在國民黨的局面，除非現在每個都說我不想當 （黨主席），這樣也許找一個全新的邏輯進來還有機會，而我當時認為如果韓國瑜不要選總統，他是有機會改變國民黨，現在能量損耗太多了，「只能說這不干我們的事，國民黨加油」。

此外，針對韓國瑜臉書開直播說，有些家庭的長輩跟年輕人吵起來，他認為政治太熱不是一件好事，應該讓經濟教育熱起來，柯文哲認為，選後本來應該要冷下來，持續太熱不太對，不過老實講，「他奇怪，選前怎麽不會講這種話」，但比較老牌的民主國家，選舉都不會太熱也是事實。

(中時 )