【現場直播】侯市長新北環狀線試乘首日視察｜2020.1.19

今天是新北市捷運環狀線開放免費試乘的第一天，新北市長侯友宜宣布，最快農曆年後正式通車，試乘及通車1個月內民眾皆可免費搭乘。

市長侯友宜在搭捷運的路程上沿路發紅包給民眾、祝賀新年快樂，表示這是新北市今年第一條環狀線，以往從新莊頭前庄站搭到板橋車站要39分鐘，現在只要5分鐘，為市民省下34分鐘，未來環狀線以後也會一條一條開通。

侯友宜說，時間從早上10時到下午4時，歡迎民眾反映缺失，以利檢討改進。這條環狀線是無人駕駛，是新北市的驕傲，今天試乘後有發現一些小噪音的工程尚未做好，隔音要再加強，還有車門夾傷人的問題。因此每天4點下班以後，新北、台北捷運公司會一起開會檢討缺失、並改善。

侯友宜說，通車典禮要等到台北市長柯文哲回來才會辦，預計在1月底左右。

侯友宜說，板橋站環狀線中最大的站，有3通道能走到板橋火車站，轉乘高鐵、台鐵、板南線都沒問題。而被問到會不會搭捷運上班，當代言人？侯回答，只要大家關心新北的建設，我都很感恩。

新北市捷運局指出，試乘期間班距為8分鐘，視人潮狀況機動加發列車，旅客持電子票證行經環狀線新通車路段免費，其餘里程維持收費；正式通車後，尖峰班距則改為4至7分鐘，離峰班距為5至10分鐘。

翻攝自 新北市政府捷運工程局官網

(中時電子報)