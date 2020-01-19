大陸一名富三代譚姓女子酒後駕著瑪莎拉蒂高速行駛在路上，結果追撞一台BMW，導致車子起火爆炸，釀成2死1重傷的悲劇；近日開庭，家屬向譚女要求賠償，並要法官判她死刑。譚女在法庭上聲淚俱下，並向家屬下跪道歉，但沒有獲得原諒，全案擇期宣判。

綜合陸媒報導，譚姓女子（23歲）2019年7月3日酒後駕駛瑪莎拉蒂，車上載著張姓、劉姓友人，不料中途與車輛撞上，被對方車主及群眾包圍，因此強行衝出逃逸，沒想到撞上一台BMW；而BMW受到強烈撞擊起火爆炸，車內後排2名男子當場死亡，王姓駕駛大面積燒傷。

王姓駕駛的妻子在法庭上痛哭，指先生仍是植物人狀態，全身有40%嚴重燒傷，面部五官幾乎毀容，後續需要接受移植，但鉅額費用根本付不起，希望庭上判3人死刑；她表示，譚女撞了先生的車子後，居然沒當一回事，還大笑離開，真的非常可惡。

而譚女則不斷哭泣、下跪道歉，表示對不起父母，也向社會大眾道歉。據悉，譚姓女子家裡經營皮毛生意，家境非常好，爺爺在當地相當有勢力；微博上也有人爆料，譚女常常炫富，是個名副其實的富三代。全案擇期宣判，根據《刑事訴訟法》規定，譚女可能面臨無期徒刑、死刑。

(中時電子報)