台灣禁止象牙買賣的25年緩衝期限屆滿，自今年1月1日起全面停止買賣庫存象牙及象牙加工品，杜絕象牙商業交易，違者將面臨司法懲處，北市動保處指出，已持有合法取得的象牙及象牙加工品，並有公共場所陳列、展示需求者，也須依規定向動保處申請以免遭罰。

由於國際上對野生動物貿易需求不減，導致野生動物保育的壓力日漸提升，其中人們對象牙的偏好引起野生大象存亡危機，各國陸續表態禁賣象牙，為響應國際保育及緩解業者庫存壓力，台灣執行象牙買賣緩衝措施已有25年，現今落日條款已屆期限，農委會林務局宣告自今年1月1日起，全面禁止買賣庫存象牙及象牙加工品。

北市動保處指出，北市庫存象牙及象牙加工品交易量於2011年時曾高達980件，之後的交易數量亦逐年遞減至最低約300件，近年保育意識提升，民眾持有象牙加工品的顯貴象徵逐漸式微，以及消費習慣與價值觀改變，象牙產業規模與活躍程度不如以往。

動保處表示，依據野生動物保育法第35條規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關之同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示，違者最高可處5年以下有期徒刑，並得併科30萬至150萬元罰金，民眾如已持有合法取得的象牙及象牙加工品，並有公共場所陳列、展示的需求，務必依規定向動保處申請，以免誤蹈法網。

(中時 )