基隆一名已婚郭姓男子外遇林姓女子，兩人交往期間，林女向郭男討300萬元，還說「我一定給你死」、「連你兩個小孩子都不保」、「我可能瘋起來比現在還瘋」等語，威脅對郭男妻小不利，郭只好拿老父留下的房子去貸款。不料林女拿到錢後「更瘋」，嚇得郭男報案自曝婚外情。

基隆地院判決林女，犯恐嚇取財罪判刑10月、恐嚇危害安全2個月；上訴高等法院維持一審判決，全案確定。

根據判決書，郭男與林女前年6月開始交往，交往半年後，林女化身「恐怖情人」，開口跟郭男討300萬元，還說出「我一定給你死」、「連你兩個小孩子都不保」、「我可能瘋起來比現在還瘋」、「我錢拿不到也沒關係，我都無所謂，我就讓你全部都死掉了」、「我想要殺了你全家」等語。

郭男心生恐懼，拿老爸留下的房子去貸款，但林女拿到錢後，仍持續恐嚇，郭男為保自己與全家安全，坦承外遇報警。

(中時電子報)