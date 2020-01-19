1月19日是《美日美安保條》締約60周年，大陸外交學院國際關係研究所教授、日本研究中心副主任周永生撰文指出，在美國壓力之下，未來日本軍事力量可能會有一定程度增長，在軍事戰略方面也會做出進一步調整，以適應美國安全，和世界軍事戰略需求。戰後幾十年，日本一直奉行和平主義發展路線，寄望未來美日軍事同盟能多發揮和平作用，多彰顯正能量，而不是促進軍備競賽。

周永生在陸媒《環球時報》撰文指出，1960年1月19日，日本首相岸信介和美國總統艾森豪在華府簽署《美日安全保障條約》，日美結成緊密軍事同盟。

周永生表示，近年來，隨著大陸的全方位崛起，日美安保同盟出現新的轉變，即更加明確的把大陸當做最主要的防範和遏制對象。

美國在一定程度上開始鼓勵日本擁有更先進的軍事裝備，更強大的軍事力量，以便用來自衛和對付大陸，減輕美國的軍事負擔。所謂川普說要退出美日軍事同盟，實際上僅僅是對日本進行政治施壓的手段，以便讓日本分擔美國的壓力，必要的時候替美國出手，用武力和軍事進攻美國的敵人，而不可能真正退出。

周永生表示，《美日安保條約》的簽署有著濃厚冷戰背景，條約針對和防範的對象主要是以蘇聯為首的共產主義集團。而隨著1972年尼克森訪問大陸，陸日兩國邦交正常化，大陸與美日的關係由原來的敵對國家開始轉向友好國家關係和部分合作的國家關係。

文章指出，由於陸蘇交惡、蘇聯入侵阿富汗和雷根政府對蘇聯採取進攻型戰略，美國政府開始推動美日軍事同盟與大陸合作，陸日簽署了《中日和平友好條約》，美國也開始把包括黑鷹直升飛機在內的當時比較先進的武器賣給大陸。

周永生稱，蘇聯解體後，美日同盟一時之間失去針對性目標。而隨著大陸進一步改革開放，經濟和軍事實力迅速增長，美國和日本日益感到大陸作為新威脅的存在。

文章說，1996年4月，美國總統柯林頓訪問日本，兩國發表了《美日安保聯合宣言》，重新確認了「冷戰後」美日軍事同盟的基本框架和存在價值，實質上把美日安保同盟方向，開始由原來的蘇聯和後來的俄羅斯逐漸轉向大陸。但同時，他們仍然對大陸採取接觸政策，希望接觸合作促進大陸轉變。

這一時期，對大陸而言，由於美日同盟在一定程度上也限制了日本軍事力量的復活，從亞太軍事力量平衡的角度講美日同盟也不完全是消極因素。

(中時 )