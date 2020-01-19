美國總統川普（川普）上個月宣布成立國家第六個軍種「太空軍」（United States Space Force）引來外界，並找來空軍上將雷蒙德宣（John William Raymond）誓就任美國太空軍司令。太空軍的制度曝光，選用「林地迷彩服」的作法也引起外界討論，許多人不禁質疑「外太空有樹嗎？」

美國太空軍當地時間18日在推特貼出最新制度照片，只見在林地迷彩服的左胸有徽章並標示軍種，左臂也有徽章和國旗，並表示已通過五角大廈確認。許多人看了這件與其他軍種明顯「撞衫」的制服，認為迷彩服的設計，是為了幫助軍人融入地上環境，讓敵人不易發現，紛紛留言表示「到底有沒有上過太空」、「外太空有樹嗎」，還有網友貼出迷彩、全黑照片對照，直說：「我知道這會讓你們（太空軍）很難理解，請學著分辨這兩張圖有何不同。」

太空軍制服遭酸無法分辨陸地與太空的作戰環境。（圖／@SpaceForceDoD推特）

太空軍則回覆留言表示，雖然在外太空不需要迷彩，但太空軍會在地球上，和現在已有的空軍、陸軍很像，所以利用現有的制服做改良，可以節省大筆的設計和生產成本。

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(中時電子報)