針對中國與緬甸於1月18日簽署聯合公報，緬方重申堅定奉行所謂「一個中國原則」，認為「臺灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，外交部表達嚴正抗議，並對此貶損中華民國臺灣國家主權的不實表述予以譴責。

外交部發言人歐江安表示，外交部嚴正重申，臺灣是臺灣，不是中國的一部分，只有民選的臺灣政府才能在國際間代表臺灣人民。中國政府沒有一天統治過臺灣，無權在國際上代表臺灣人民。

她說，近來中國政府將其虛構的「一個中國原則」強加於其他國家、國際組織及國際企業的做法幾近瘋狂。中國政府在國際社會強行推銷「臺灣屬於中華人民共和國」的蠻橫做法，只會重傷兩岸人民的情感，反而凸顯臺灣不是中國一部份的事實與現狀，並迫使民主臺灣與威權中國劃清界線，也徒增臺灣人民對於中國政府橫蠻霸凌的反感與厭惡。

她強調，臺灣在中國高度壓力及不當干預下仍於1月11日順利完成第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉，其結果受到國際社會的高度肯定與讚揚。大選結果已充分展現臺灣人民堅拒中國政府大力推銷「一國兩制」的國家意志。

外交部呼籲中國當局，必須尊重臺灣大選結果，並面對現實、放棄對臺灣的壓迫，如此才可能實現兩岸的良性互動。

(中時 )