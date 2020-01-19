雲林縣馬光國中是偏遠學校，17年前，陳毓婷來這裡當老師，一開始想逃離，後來被當地居民及學生的純樸所吸引，就留下來。不過她看到偏鄉學校的問題，她結合校內其他老師爭取各方面資源，協助物孩子找到對的路，最近報教育部選為教育家人物典範。

陳毓婷回憶，17年前到馬光國中報到時，光從雲林市區開車到馬光，就花了兩個多小時，沿路除了田，還是田，路上人煙稀少，連稍微高一點的建築物也找不到。「怎麼這麼鄉下？」爸媽感到擔憂便提議：「明年再考教甄，趕緊離開這裡吧！」

還沒報到就想離開，是陳毓婷與馬光的第一次接觸；但急著逃走的心情，過沒幾個月就翻篇了，「這裡的居民友善親切，學生純樸、有禮貌，我很喜歡。」她看見這裡的珍貴，把她留下來的是人。

在馬光國中這樣的偏鄉小校，一個班級中，單親、隔代教養、低收入的比例驚人，孩子和大人一樣，沒錢、沒選擇、沒未來，自然也沒期待、沒夢想，而陳毓婷卻決定留下來，想辦法解決她所看見的問題，以一個老師微薄的力量。

陳毓婷認為，每一個孩子都是未開發的原礦，獨一無二的珍寶，升學固然重要，但找出孩子最適合的道路，適性揚才更為重要，「如果人生只有升學這一條路，那對於不愛唸書或不會唸書的孩子來說，根本沒有希望與期待可言。」

兼任行政工作時，她發現社會上其實存在許多資源，如，各種基金會、馬光國中所成立的仁愛基金等等，老師可以幫助低收入家庭學生申請，獲得資源補助；也可透過申請戶外活動教育經費，讓孩子有機會走到校外，參加各種活動、各項競賽，去接受外界刺激，使眼界提升。

陳毓婷更結合校內其他老師的力量，透過教育部藝文深耕經費挹注，成立口琴社、管樂社、國樂社，再加上閱讀班、木球社、桌球社等，藉由多元社團，提供多元體驗，協助孩子發掘自我。

(中時 )