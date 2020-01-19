陸媒《環球時報》19日引述美國《海軍時報》刊登一名美國海軍現役情報官撰寫題為〈對於大陸，讓我們不要成為危言聳聽者〉文章指出，中國大陸雖然在做一些有悖於美國利益的事，如侵蝕美國在亞太一家獨大的軍事地位等。但稱大陸是全球性危險，純粹是一種偏執狂。

美國海軍現役情報官詹姆斯·鮑伊爾少校撰文是反駁日前同樣在《海軍時報》刊出的莎拉·佩恩博士與艾勒曼博士聯合發表的一篇有關「中國威脅論」文章，認為兩人對來自大陸的挑戰持一種超級危言聳聽的態度。按他們的說法，大陸已開始對鄰國實行「帝國征服」之舉、開展「債務陷阱」外交，並懷有「為我們所有人」建立「24小時監視國家」的全球野心。

文章指出，但問題在於那些只是荒謬的誇張描述，是基於對大陸的極度誤導性解讀，也缺乏應對複雜大陸挑戰的不可或缺的微妙體察。

鮑伊爾認為，先從大陸對鄰國的行為說起。兩名作者稱，大陸「似乎有意降伏鄰國和最貧窮交易夥伴」，並利用一帶一路倡議使參與國陷入債務陷阱。果真如此？數字並不能證實這種說法，一絲一毫也不能。大陸是東協各成員國的最大交易夥伴之一，與該同盟的雙邊貿易逐年穩定增長。大陸沒在任何東協國家建立軍事基地，未對任何東南亞國家的政府決策發號施令，也未從該地區任何地方強行攫取資金或資源。實際上，大多數東南亞國家非常樂於與大陸繼續加強經貿往來。

鮑伊爾說，此外，事實證明，受詬病的「債務陷阱」外交完全出於虛構。約翰·霍普金斯大學與波士頓大學開展的研究顯示，在全球範圍，大陸僅是4個國家的主要債權國，而斯里蘭卡─上述兩人最擔心的─並不在其中。在大陸參與前，漢班托塔港早已有規畫了。

這兩人還告誡說要提防大陸向海洋「轉向」的危險，「抗衡這種帝國擴張」。但大陸並非正在擴張的帝國。這種告誡顯然建立在一種零和海權觀之上：「中國的得即是我們的失。」但海權是且能夠成為一種合作，以提升海洋安全，開展多邊海軍外交並打造夥伴關係。

文章稱，大陸也並未顯示出任何輸出自己國家治理模式的意圖。大陸的外交政策建立在不干涉原則上。大陸一直與世界各國保持和平關係。

鮑伊爾強調，這個所謂「全球威脅」，是聯合國維和部隊至關重要的派遣國，是《巴黎協定》的簽署國，是打擊海盜的積極參與者。謹記，在全球舞台上，這個「威脅」實際上一直在相當負責任地採取行動。

(中時 )