渡過艱困的2019年，德微(3675)2020年業績將重回成長軌道！在Diodes(達爾)力挺、整併亞昕效益顯現下，德微今年稼動率及良率將分別較去年增加10%及1.5%，預估全年獲利將因此增加4000萬元，德微董事長張恩傑表示，今年業績可望創下歷年新高。

中美貿易戰衝擊全球科技產業，導致2019年全球半導體產業衰退，根據國際研究暨顧問機構Gartner初步調查結果顯示，2019年全球半導體總營收為4183億美元，較2018年減少11.9%，全球二極體大廠—Diodes執行長盧克修表示，2019年是艱困的一年，二極體產業年衰退6%到7%，但Diodes因客戶是美國、歐洲、甚至是大陸等全球跨國企業，且產品主攻車用電子、5G通訊、工業控制(AI)、伺服器及儲存裝置等高階PC、IoT消費性產品等，受到中美貿易戰影響不大，2019年還成長2.8%，而德微亦無畏外在環境維持獲利，亞昕亦自2019年6月轉虧為盈後至今未再虧損，顯示德微及亞昕已站穩腳步，隨著半導體產業回溫，預估今年全球半導體產業(不含記憶體)將有低個位數(0%到5%)年成長，進而帶動德微及亞昕今年業績比去年好。

德微去年因搬遷桃園新廠區，導致稼動率較2018年減少8%，良率亦下滑1%，不過隨著搬遷完成，張恩傑表示，今年稼動率將較去年增加10%，良率亦將較去年提升1.5%。

在亞昕部分，盧克修表示，亞昕過去因缺乏訂單，且生產良率不佳，導致每個月虧損約1000萬元，在德微併購後，經過積極調整產線，以及達爾將外購晶片需求轉至亞昕，讓亞昕的稼動率及良率均大幅提升，過去亞昕月產約3000片，2018年底拉升到1萬片，2019年底已達滿載的2萬片，亞昕亦順利在2019年6月開始轉虧為盈，未來將持續透過人員配置及機台設備去瓶頸，讓生產製程運作更為平順，進一步提升生產效率。

盧克修也特別強調，對Diodes來說，德微跟亞昕就像是自己親生的孩子，不會因為合併敦南而偏心，盧克修表示，敦南與德微亞昕兩邊都是一家人，未來會讓兩家公司就市場及產品進行分工，尤其是車用部分，由於德微已陸續打入美國跨國企業高端產品，未來Diodes將繼續協助德微及亞昕順利通過車廠認證，只要市場有需求，Diodes一定會讓德微及亞昕滿載，讓敦南與德微雙贏。

目前Diodes(達爾)車用電子年營收約1.2億美元，約佔Diodes營收10%，工業自動化產品約佔營收29%到30%，盧克修表示，Diodes目標是2025年營收25億美元，汽車電子及工業產品佔一半，其中汽車電子佔比約15%，若以毛利率約40%來估算，獲利約10億美元。

展望今年，盧克修表示，今年第1季雖有季節性因素將較去年第4季下滑，但將較往年季減5%好，第2季及第3季將逐季走高，預估今年下半年會比上半年好，希望今年能夠有成長。

德微2019年因遷廠及全球半導體產業不佳，全年合併營收為15.47億元，年成長2.61%，初估全年獲利將低於2018年，法人預估，德微2019年每股盈餘約2.3元，張恩傑表示，只要今年稼動率及良率分別較去年增加10%及1.5%，全年獲利將因此增加4000萬元，今年業績可望創下歷年新高。

(時報資訊)