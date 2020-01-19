根據《Hoopshype》記者迪羅阿19日報導，過去30年期間，NBA球員最高薪水通常都由中鋒或大前鋒得到，只是隨著三分球時代的到來，來到2020年，控衛薪資比例竟然創下史上最高的22.9％，超越中鋒的18.9％與大前鋒的15.7％。

回顧到1991年，當時中鋒薪資比例高達27.7％，大前鋒也有22.7％，控衛卻只有16％、得分後衛15.6％，前場的薪資比例遠遠勝過後場，不過這種情況來到2018年開始改變，中鋒與大前鋒薪資比例總和，竟然低於控衛與得分後衛總和。

原因就是如今進入了三分球時代，後場球員的重要性，已經逐漸超越前場球員，光是攤開今年球員薪資排名前10，前3名全由控衛包辦，分別是勇士柯瑞、火箭韋斯布魯克與雷霆保羅，就連巫師沃爾與暴龍羅瑞也都擠進前10名之內。

未來這種趨勢還會延續下去，畢竟光是拓荒者控衛利拉德，將於2021-22年球季領到4375萬美元高薪，2022-23年球季更領4725萬美元，看來如今的NBA，中鋒與大前鋒的地位只會越來越薄弱而已。

(中時 )