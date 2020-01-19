高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，選後力拚市政。雖然韓國瑜一天比一天早起，但資深媒體人趙少康認為還不夠，建議他要更早起。今（19）日天還沒亮，韓國瑜就出門視察漁市，也讓人看見他的改變及努力。

趙少康日前在節目《少康戰情室》中表示，韓國瑜現在必須改頭換面。第一，韓國瑜團隊必須是要個有效率的團隊；第二，韓國瑜要七點起來有這麼困難嗎？自曝高三時每天都五點起床念書，建議韓國瑜慢慢養成習慣，早點睡覺、少點應酬，就能早起了，「要有魄力點，做給大家看！」

趙少康也建議韓國瑜，以前新竹市長林政則為師，林政則市政每次都是遠見第一名，因為他都一早就到處跑，讓市民看的到。

今日上午五點多，韓國瑜就到前鎮魚市視察，比以往起得更早，也讓市民看見他的努力，現場民眾不斷大喊「加油！」網友也留言說，「從市長的小動作，就知道他是真心關心百姓」、「高雄人要好好珍惜這樣親民的好市長」、「哇！太早了吧！讓我想起他在北農的日子。」

(中時電子報)