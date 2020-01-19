哈利王子與妻子梅根日前宣布，卸下王室資深成員身分，未來將不會再以王室成員名義出席任何場合，並努力實現財務獨立，引起外界嘩然。對此白金漢宮18日表示，哈利與梅根將不能再使用「殿下」頭銜（HRH），也不能領取身為王室職務的納稅人資助，2020年春天生效。

白金漢宮表示，哈里和梅根除了不得使用「殿下」頭銜外，也將不再正式代表英國女王伊麗莎白二世，且不能領取納稅人的資助；他們2人必須理解退出王室後的義務、後果，包括軍事任命等，但私人的贊助與社團將會繼續經營，新安排於2020年春天生效。

白金漢宮指出，哈里和梅根已經表明願意繳回屬於納稅人的240萬英鎊（約新台幣9373萬元）弗洛格摩別墅修繕費，至於2人的維安費用，還在討論中，尚未有結果，因此現階段不評論。

英國女王發出聲明，「他們將永遠是家族中我所珍愛的成員，在數個月的討論，很高興找到了彼此都能接受的家庭方式，我支持他們有獨立的生活，也感謝他們之前對國家的付出。」

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(中時電子報)