黎巴嫩首都貝魯特今天爆發警民衝突，安全部隊出動水柱並發射催淚瓦斯驅離示威者，造成雙方共220多人受傷。這是反政府示威爆發3個月以來，受傷人數最多的一天。

今晚的警民衝突是因數十名示威者朝警察丟擲石塊而起，他們衝撞封住國會道路的站崗警察，逼得安全部隊出動水柱及催淚瓦斯回敬。

目擊者表示，鎮暴警察發射橡皮子彈，催淚瓦斯煙霧瀰漫，救護車忙著穿梭街頭。電視畫面顯示，示威者的營帳因不明原因失火。根據國家通訊社（National News Agency）報導，貝魯特市中心的銀行大門也遭到示威群眾破壞。

經過數小時衝突後暴力漸歇，示威者漸漸散去，據媒體報導有數人被捕。黎巴嫩紅十字會表示，140多人因受傷在現場接受治療，另有80多名傷者被送往醫院。

黎巴嫩民眾不滿執政的菁英階級把國家帶向數十年來最糟的經濟危機，去年10月發動和平示威。前些日子示威稍歇，不料群眾本週再次走上街頭。

最近幾天警察毆打並逮捕示威群眾的作為讓人權團體憂心忡忡，社運人士也擔心異議分子會遭鎮壓。

總統奧恩（Michel Aoun）下令軍方與安全部隊指揮官恢復街頭平靜，國內安全部隊（Internal Security Forces, ISF）表示，他們遭到「直接的暴力」對抗，建議民眾離開衝突區域。

(中央社)