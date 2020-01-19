2020全國高級中等學校童軍大露營18日至22日在國立民雄農工盛大登場，分為「大智」、「大仁」、「大勇」三個分營區，號召全國148校、約3000人共襄盛舉。今年活動結合嘉義在地文化與產學平台並融入性平、防止藥物濫用等議題，提供童軍交流互動及展現自我的舞台。

一年一度的全國高級中等學校童軍大露營昨晚於國立民雄農工揭開序幕，5天4夜的活動包括童軍技能、文化采風、興趣體驗、大地探索遊戲、專科章考驗等。此外，活動也融入「性別平等意識，精進品格教育」和「國防教育暨防制藥物濫用知能」等課程，希望讓童軍藉由團隊合作，精進思考力與解決問題的能力，並為自己留下難忘的回憶。

今年全國高級中等學校童軍大露營以「行義諸羅民農情、和諧同心向前行」為主題，共148校、252小隊、學生2011人、領隊教師260人，加上工作人員，規模甚大。

除了全國大型學生活動，國立旗山農工、國立草屯商工及國立西螺農工也分別擔任「大智」、「大仁」、「大勇」三個分營區營務工作，嘉義縣政府及所屬學校也積極參與活動，結合嘉義在地特色及文化，打造一個以童軍精神與技能為核心的舞台。

教育部國教署署長彭富源指出，12年國教是新世代的教育改革，最大的目標在於落實「引導多元、適性發展、培養公民素養」的教育價值。108課綱重視核心素養，強調「自發、互動、共好」三大核心理念，引導學生成為終身學習者。而童軍大露營讓學生走出教室，透過親自體驗與人際互動，學習課本上難以體會的精神，童軍教育可說是新課綱的最佳體現。

國教署表示，民雄農工全力投入童軍大露營的籌辦工作，讓各校童軍有一個良好的學習交流舞台，期待每位童軍夥伴都能學習多元的知識與能力，並藉由友校的童軍交流，提升人際關係與自我成長，收獲滿滿。

(中時 )