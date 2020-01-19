◎近年最美 南投信義櫻花季22日登場

南投縣信義鄉櫻花季將於1月22日到3月1日在草坪頭玉山觀光茶園登場，今年整體花況提早盛開，預估過年期間會處於極大值，花況會是近年最漂亮的一次；2020南投縣魚池花卉嘉年華、觀光藝術節燈會暨民宿節活動，自18日起配合綽約花展及花燈展，將持續到3月7日。

◎板橋走春送好康 一路玩到元宵

農曆春節將至，新北市板橋區公所推出春節系列活動，15日起舉辦板橋區農會年貨大街，16日府中456行政園區燈區點燈，大年初一起板橋慈惠宮、接雲寺還有贈送發財金及民藝表演等活動，參加走春集章可兌換發財金紀念品，邀請民眾熱鬧迎新春、一路High到元宵節。

◎歡樂宜蘭年 熱鬧陪大家過年

迎接鼠年到來，宜蘭縣政府所舉辦的「2020歡樂宜蘭年」系列活動也陸續登場，重頭戲除夕守歲活動將在24日除夕夜晚間9點在宜蘭火車站前「丟丟噹森林廣場」登場，現場將有起爐儀式、除夕舞台、童玩闖關遊戲、鼠來發市集、趕年獸、跨年倒數迎新春、紅包發放等熱鬧有趣的活動陪著大家一起守歲過年。

◎春節悠遊台中 吃喝玩樂享優惠

響應交通部觀光局推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，台灣文創旅遊觀光協會暨台中市糕餅同業公會等，號召台中市觀光相關產業的業者聯手再出擊，19日將在台中市草悟道園區舉辦「玉鼠迎春賀佳節，歡樂滿堂慶豐收」活動，邀民眾過年到台中市來走春、買伴手禮。

◎台南孔廟商圈 新春活動滿檔

搶攻農曆春節的消費商機，台南市政府經濟發展局、中西區公所及孔廟商圈產業促進會合作，在農曆春節大年初一到初五舉辦「孔廟財神鼠來寶、新春歡樂嘉年華」，屆時將有創意市集、街頭藝人駐場表演秀、財神發紅包、財神爺扭蛋機與新春城市文化導覽等活動，讓府中街熱鬧滾滾。

◎麥寮鄉走春 鱷魚餐包嘗鮮趣

雲林縣麥寮鄉公所與台塑企業合作，大年初一到初三規畫「春節地方產業活化系列」活動，16日記者會準備特色小吃讓民眾先嘗為快，並邀全國民眾來麥寮鄉走春，除品嘗在地農漁特產，還能一睹產值高達上兆元的台塑六輕廠區。

(中時電子報)