大陸湖北省武漢市「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）肺炎疫情持續擴大，武漢市衛生健康委員會於19日凌晨最新公告，新認定新型冠狀病毒感染的肺炎病例17例，累計病例達62例。

武漢市衛生健康委員會公告指出，2020年1月17日，國家和省市專家對全市各社區衛生服務中心篩查的、各醫院發熱門診發現並收治的不明原因肺炎部分病例，依據其臨床表現、流行病學史，以及採用優化後的檢測試劑盒檢測出的新型冠狀病毒核酸陽性結果進行綜合研判，新認定新型冠狀病毒感染的肺炎病例17例。

公告稱，17例患者中，男性12例、女性5例；60歲以下9例，60歲及以上8例，年齡最小的30歲，年齡最大的79歲；發病日期在2020年1月13日前；首發症狀為發熱、咳嗽或發熱伴咳嗽；3例為重症，其餘病情穩定，除2例病情危重暫不適宜轉運外，其餘15例均已轉運至武漢市金銀潭醫院集中治療。

(旺報 )