高雄市長韓國瑜過去競選期間曾喊出要打造高雄「愛情產業鏈」，蓋「愛情摩天輪」讓情侶可以有一個觀光高雄的新景點。對此，資深媒體人趙少康就說，遞交投資意向書的美商(JRA)公司，背景相當驚人。

趙少康17日在其所主持的政論節目「少康戰情室」表示，有意投資愛情摩天輪的Jack Rouse Associates （JRA）公司大有來頭。他說，JRA在全球主題樂園界獲獎無數享譽盛名，像是美國家喻戶曉的六旗主題樂園（Six Flags）、佛羅里達州奧蘭多環球影城、加州樂高世界、香港海洋公園、上海世博會可口可樂館等都是JRA公司的傑作，作品遍及全球，獲獎無數。

他還透露，過去他還是學生時，就曾去過美國佛州的奧蘭多環球影城玩過。當時還是全世界最高、最驚悚的雲霄飛車，加上這間公司在全球是極具知名度的，如果真的是和JRA公司談成，也代表韓國瑜回高雄要做出有感施政，並非說說而已。若能順利成功的發展起來，至少能證明韓國瑜的愛情產業鏈是可行的。

此外，高市府也在17日曝光最新進度，由美國CUPKOVIC Architecture LLC 公司繪圖製作的「雙環無軸愛情摩天輪」已做好資金、規畫上的合作。「雙環摩天輪」分別為91公尺、76公尺的兩座摩天輪，有20多個車廂，可容納400人，搭配星級旅館、百貨商場、喜宴場地。而且，這款「雙軸摩天輪」設計圖，來自高雄子弟彭俊立所設計，並交由美國CUPKOVIC建築師事務所繪製完成。

(中時電子報)