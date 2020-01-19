建國科大電子所及機電光系統研究所學生所發表的碩士論文寫符咒舒壓或與火鍋相關，引發爭論。教育部檢視後認為，其中若干論文有疑似偏離專業，已請學校針對這些碩士論文，聘請外部專家學者再檢視，同時函報學校檢討改善。

建國科大電子所107學年出現「噴泉對於壓力舒緩之研究」、「紫水晶對於壓力舒緩之研究」、「符咒對於日夜身心節律之舒壓研究」等論文。

此外，建國科大機電光系統研究所97至101學年也出現「彰化市觀光夜市設置之探討」、「學習環境與學習態度相關之研究」、「餐飲服務品質、顧客滿意度與顧客忠誠度之研究 - 以千葉火鍋為例」等疑與系所專業無關的題目。

教育部技職司表示，關於建國科技大學報送自動化工程系暨機電光系統研究所及電子工程系暨研究所碩士論文，已邀集學者專家檢視。另責成學校重新審視該所學位論文，並先暫停該2研究所109學年度之招生作業。初步檢視結果是，若干論文有疑似偏離專業領域之情形。

此外，海大航運管理所被發現有「美甲消費者顧客忠誠度之研究」、「新北市老街的懷舊行銷」、「北北基地區農會經營績效」等論文，被質疑與「航運管理」無關：彰師大會計系碩士論文也出現「地理風水運用科學堪輿探討居住環境」，引發質疑。

對於海洋大學及彰師大的爭議論文，教育部高教司表示，除了請學校自行檢核，也同步請專家進行審議，目前還在進行中，尚未有結果。

(中時 )