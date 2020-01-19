（摘自韓粉父母無助會臉書）

2020大選結束，但也傳出許多因立場不同，支持不同候選人、政黨而導致家庭失和的「災情」，甚至有人因此被爸媽趕出家門。對此，就有網友傳授平息韓粉憤怒的4個方法。

選舉過後，臉書粉絲團「韓粉父母無助會」出現許多家庭失和的案例，不少人和挺韓國瑜的父母鬧翻，就有網友整理出「讓韓粉家人平息憤怒的幾個方法」。

首先，可以花200元加入國民黨拿黨證，很多鋼鐵韓粉家人都還沒有黨證，可用來證明自己「從此改正歸邪加入國民黨，比你們還要藍。」

第二，可以帶家人去吃汕頭火鍋，最好是韓國瑜選完當天去吃的那家，並說「韓國瑜選完當天就是來吃這家（這個）汕頭火鍋，今天帶你們來朝聖，看能不能跟韓國瑜一樣吃完禮拜一就有力氣可以上班。」

或者選擇冷處理，保持「物理上」的距離，盡量消失在韓粉家人面前，但該有的關心不能少，比方用LINE說「媽～我看新聞說這兩天天氣會超級冷，你晚上睡覺的時候要多穿一點，不要冷到了唷，愛你，啾咪」。

最後，平復自己的心情，不要讓韓粉家人不甘的情緒持續傷害到自己。該網友說，這也是最重要的一點，希望大家都能盡快脫離這些傷害的影響，投入到自己應有的生活節奏中。

(中時電子報)