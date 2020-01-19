經營服飾店的蔡姓女子，被控結識呂姓人夫後，2個多月發生60多次性關係，呂向妻子坦承出軌，遭蔡女怒嗆「分手費怎麼算？你幹我一次9000元，我很客氣只算60天」，還要呂傳自慰視訊檔案，呂妻以丈夫裸身撫摸蔡女胸部的親暱照片提告，台北地院認定蔡姓小三侵害呂妻配偶權，判賠45萬元。

呂妻控稱，蔡女2018年12月因其服飾店裝修認識丈夫，2人進而租屋同居、共在旅館、租屋處發生性關係超過60次，去年2月呂向妻子坦認婚外情，蔡女嗆呂：「你知道我分手費怎麼算的嗎？你幹我一次9,000，我很客氣只算60天」，呂隨後在臉書發文坦承出軌，對不起老婆。蔡竟要求丈夫傳送自慰視訊檔案，以蔡女侵害她配偶權，導致她要去看精神科，提告求償60萬元精神撫慰金。

蔡女辯稱是呂追求她，她不知呂已婚，呂妻一直在網路霸凌抹黑她，她跟呂沒有發生性關係，2人只是摟摟抱抱而己。但呂男證稱，他追求蔡女時有告知已婚，認識第一天2人就在車上擁吻，隔天就上汽車旅館，由於每次開房花費高，乾脆租屋當愛巢較省錢，估計2人發生性關係超過60次。

呂男並稱，去年大年初二晚上，妻子要他坦承出軌一事，他後來還是有和蔡碰面發生性關係，法官依據呂男到汽車旅館的消費紀錄，以及呂妻提出丈夫赤裸上身，站在蔡身後，單手撫摸蔡女胸部的親暱照片，認定呂、蔡交往已逾一般已婚男女社交分際，破壞呂妻婚姻。

法官依據呂、蔡2人的對話截圖、蔡女的臉書文章及刊出呂在租屋處洗碗照片，認定蔡在知悉呂已婚後，仍與呂交往同居，甚至在談及分手時，2人仍互表愛意及思念情懷、調情對話、凌晨在手機另一端等對方洗澡入眠、拍攝身體私密部位，不採信蔡女辯詞，判決蔡女應賠償呂妻45萬元。可上訴。

(中時 )