大陸工信部發布2019年大陸軟體業務收入前百家企業發展報告，本屆軟體百家企業的軟體業務收入保持增長態勢，較2018的8212億元人民幣，年增成長6.5％，占全行業收入比重為13.3％。

在前百大收入企業中，據新浪財經報導，由華為、海爾集團、阿里雲分別位列第一、第二、第三名。另外如浪潮集團、海信集團、海康威視、北京小米移動等也都進入前10名單。

(旺報 )