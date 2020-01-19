2019年陸軟體收入前百大 華為居冠 13:392020/01/19 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸工信部發布2019年大陸軟體業務收入前百家企業發展報告，本屆軟體百家企業的軟體業務收入保持增長態勢，較2018的8212億元人民幣，年增成長6.5％，占全行業收入比重為13.3％。 在前百大收入企業中，據新浪財經報導，由華為、海爾集團、阿里雲分別位列第一、第二、第三名。另外如浪潮集團、海信集團、海康威視、北京小米移動等也都進入前10名單。 (旺報 ) #華為 也許您會感興趣 推薦閱讀 華為組織調整 Cloud＆AI扮要角 04:092020/01/15 焦點新聞 華為雲端AI部門 升至事業群 04:102020/01/15 全球財經 華為5G手機去年賣出690萬支 04:102020/01/16 全球財經 華為在英投資 擺脫美國禁令制約 02:242020/01/17 焦點新聞 美擬擴大封殺華為 暴風圈逼台 02:252020/01/17 論壇廣場 華友聯今年銷售加開工建案總銷達百億 20:122020/01/17 財經 財經熱門新聞 快了！陸客自由行恐變0 網友反應竟一面倒 - 即時 台積電遭狠倒貨能撿？老司機4字總結 - 財經 賺逾兩股本 14檔獲利大腕閃金光 - 財經要聞 - 工商時報 陸慌了！買不到晶片技術 驚揭川普追殺內幕 - 財經 逼死華為！川普恐出大絕招 台積電ADR不妙 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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