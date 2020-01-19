廣東經濟總量破10兆人幣 連31年居首 13:392020/01/19 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸核心省分的經濟動能不斷提高之下，據新浪財經引述廣東省統計局18日提供數據顯示，2019年廣東全年實現地區生產總值（GDP）10兆7671億元人民幣，較上年成長6.2％。經濟總量連續31年居全大陸首位。 (旺報 ) #廣東 也許您會感興趣 推薦閱讀 粵黨政當家多空降 本土官式微 04:092020/01/15 話題觀察 粵兩會拒港媒 評論：與港局勢有關 04:092020/01/15 話題觀察 向台生招手 陸校祭巨額獎學金 04:092020/01/15 焦點新聞 招手台生 陸校祭巨額獎學金 04:102020/01/15 兩岸要聞 廣東、江蘇兩省去年GDP均達10兆人民幣 13:012020/01/16 兩岸 財經熱門新聞 快了！陸客自由行恐變0 網友反應竟一面倒 - 財經 台積電遭狠倒貨能撿？老司機4字總結 - 財經 陸慌了！買不到晶片技術 驚揭川普追殺內幕 - 財經 賺逾兩股本 14檔獲利大腕閃金光 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果飆得太荒唐？華爾街爆iPhone 12危險 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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