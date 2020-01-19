大陸核心省分的經濟動能不斷提高之下，據新浪財經引述廣東省統計局18日提供數據顯示，2019年廣東全年實現地區生產總值（GDP）10兆7671億元人民幣，較上年成長6.2％。經濟總量連續31年居全大陸首位。

(旺報 )

#廣東