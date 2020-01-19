藍委蔣萬安19日上午到草埔市場謝票，緊握婆媽的手。（張穎齊攝）

藍委蔣萬安19日在草埔市場受訪表示，目前沒有規畫參選國民黨主席。（張穎齊攝）

國民黨2020總統立委慘敗，黨主席正值改選階段，呼聲很高的藍委蔣萬安19日在草埔市場謝票受訪表示，目前沒規畫參選黨主席，但黨的改造工程絕不缺席，與其討論人選，不如討論黨未來要改造決策方式，他專心扮演監督的在野角色。不過卻有婆媽和攤商大哥當場力拱「未來市長、選黨主席、蔣總統！」令蔣尷尬一笑。

蔣萬安表示，目前他沒有規畫參選黨主席，但黨的改造工程絕不缺席。至於是否要選台北市長？蔣強調「現在我就專心扮演強力監督政府的在野黨角色。」

國民黨傳出勸進鴻海創辦人郭台銘選黨主席的聲浪，蔣說，國民黨未來改造在決策方式，未來怎樣讓決策機制，快速、即時反映外在變化並貼近民意，這才是關鍵，未來誰當黨主席協助整體決策，才是當務之急。

至於國民黨前副主席郝龍斌將參選黨主席，蔣說，與其討論接下來人選，不如討論決策方式，提出更讓民眾有感、更貼近民意的論述，國民黨很多方面都要進行很多改造，包括基層組織、吸納人才、廣納年輕人等，都要通盤檢討、反省改造。

聯訪結束後，買菜的婆媽當著蔣萬安面喊「選黨主席，蔣總統！」婆媽受訪表示，蔣萬安適合當國民黨主席，因為他是青年才俊，很實際，她還希望他當蔣總統。蔣萬安則尷尬表示，沒有，他覺得好好做事、為民眾做事才是最重要，會好好努力打拚。不過仍然有攤商大叔激喊「未來市長好！」蔣則勤奮握手表示，謝謝，他會好好繼續加油。

(中時 )