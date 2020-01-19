儘管湖人本季目前搶下33勝8敗、位居西區龍頭的優異戰績，湖人總教練佛格的位置，卻始終並不穩固，《ESPN》更在19日爆料，「小皇帝」詹姆斯竟然公開表態，強調湖人助教奇德是目前唯一能和他籃球理念相近的人，無疑是預告內訌。

畢竟詹姆斯擁有絕佳的天賦與籃球智慧，過往帶過他的麥克布朗、史波斯查、布拉特、泰隆盧或華頓等教練，都跟詹皇傳出一定程度的籃球理念上的不同，如今隨著詹皇公開認可奇德的執教功力，絕對會影響湖人高層對於佛格的信任度。

其實詹姆斯一直希望湖人可以找來一位前職業球員執教，佛格當然不吻合這個條件，反而奇德或許是詹皇心中最佳的總教練人選，不過奇德雖然擔任球員表現優異，過往擔任公鹿、籃網等隊總教練資歷卻不太理想，也讓湖人高層暫不考慮。

只是奇德也算很會做人，除了公開強調他以前是個好隊友，現在也可以繼續當下去，更跟佛格建立不錯的信賴關係，不過目前湖人戰績開出紅盤，佛格可能暫時無須擔心奇德「篡位」，等到湖人開始不斷輸球，或許整個情況就完全不同了。

(中時 )