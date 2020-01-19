女星孫儷因《後宮甄嬛傳》攀上演員生涯巔峰，老公鄧超雖是戲劇本科出身，卻是因綜藝《奔跑吧兄弟》大爆紅，兩人成了對岸演藝圈最賺夫妻檔之一，走紅的代價，包含了私人時間的壓縮，近來孫儷透露夫婿工作忙碌，對孩子很是愧疚，而兒子「等等」一句心聲，讓鄧超紅了眼眶。

最近孫儷工作方面偷得空檔，反倒老公鄧超忙得不可開交，她昨在微博po文，透露鄧超已經快10天沒回家了，今天終於擠出時間探看妻小，但卻顧不上其他的，愧疚地跟兒子、女兒說：「爸爸這次忙，沒有買禮物給你們，你們不會不開心吧…」。

鄧超終於從忙碌工作中抽空回了趟家，卻愧疚沒給孩子帶點禮物，沒想到愛子「等等」卻說：「你回來就是我最好的禮物，你是我的sunshine」，才8歲卻展現超齡成熟，鄧超一聽竟然感動哭，此事被老婆孫儷曝光，網友也大讚等等太懂事，但也忍不住開鄧超玩笑「超哥哭著說：sunshine啥意思啊」、「超哥應該哭的很難看吧哈哈哈哈哈」。

(中時電子報)