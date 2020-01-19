2020大選，總統蔡英文大勝國民黨總統候選人韓國瑜，成功連任，更拿下817萬張票，創下1996年總統直選以來最高得票記錄。有網友問及，有人比蔡英文經歷更多次低潮還能再起嗎？該文引來熱議，有網友大讚蔡一個「穩」字。

2020總統大選，蔡英文得到817萬高票，引發議論。蔡日前表示，「大家都清楚人民投票給我們很多原因」，這些不同的原因都不能簡化成人民對執政團隊無條件的支持。她強調，選舉結束後保持政局穩定，用對話化解對立，團結整個國家是執政團隊的當務之急。

網友Zcould在PTT發文指出，蔡英文從2008接任黨主席開始，經歷四次明顯低潮，包括接下2008民進黨大敗220萬票的爛攤子、2010本來要選台北市長，被蘇貞昌趕去新北市、2012給人希望但最後敗給馬英九、2018九合一大選後，被認為是史上第一個無法連任總統。

該網友問及，還有人比蔡英文經歷更多次低潮後還能站起來，進而再創巔峰的嗎？

這篇文章引來熱議，許多挺蔡的網友認為「一個穩字」、「2010還有一個低潮，就是選前之夜某公子被開槍」、「2012也不算低潮，那次把DPP從2008的命危急救回來」、「2008蔡接爛攤子的精神令人感動，反觀dpp一堆大男人避之唯恐不急」、「優點是巨大壓力下穩得住腳」、「她不是神，但她的性格是領導台灣所需要的」。也有網友認為「其實不用完全把小英說的很強，外交很棒。仔細去看蔡英文的軍事改不多，是有買不少很棒的武器，但一些制度還是不變」。

(中時電子報)