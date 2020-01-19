基隆市政府於19日上午發布聲明稿指出，市長林右昌對館長在直播中提到想至基隆投資的意願，市府「從未聽說過」。（資料照片／吳康瑋基隆傳真）

知名健身網紅「館長」陳之漢於18日開直播痛批基隆市府及民進黨的處事作風，他指出，針對自己的2020年新的展店計畫，基隆市府原本在選前意願的協助意願是非常高，但選後卻直說有問題，他表示，政治就是這樣子，但「自己愧對基隆市民」。

陳之漢指出，由於基隆市目前的健身房，只有一家「知名大廠」，在地的基隆市民沒有其他廠牌可以選擇，所以只好投身在大財團的旗下。對此，他才會在年初跑到基隆探勘，而基隆市政府本來的意願也非常高，但選後卻意願頹降，甚至現在自己要向基隆市政府租地，都被暫緩並稱「有問題」。

陳之漢對此痛批，一個本土台灣企業要進去基隆，「尋求你們幫助，選前你們答應了，選後說有問題」，自己是無所謂，反正政治就是這樣子，也習慣了。

對此，基隆市政府於19日上午發布聲明稿指出，市長林右昌對館長在直播中提到想至基隆投資的意願，市府「從未聽說過」，並且市長並不認識館長，也從未接觸過館長甚至與館長互動。

林右昌表示，是否館長誤會了，館長指的應該不是市長，也不是基隆市政府，希望能先釐清事實真相。他指出，館長是個直性子快言快語的人，也希望事實釐清後，館長可以邀請他上節目天南地北聊聊。

(中時 )