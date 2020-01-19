總統大選結束後，高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，高市府估算，罷韓活動約需花費8000多萬元，但資深媒體人苦苓表示，罷韓可省1200億元，遭高市府駁斥喊告。對此，苦苓也火大回擊，表示一切推斷可受社會公評。

苦苓在臉書表示，「韓國瑜上任一年，高雄市政府負債已接近400億，而且一事無成；如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億——花8000萬罷免他，太划得來了！」並在《太報》專欄指出，罷免不是多花2億（罷免、補選市長經費），而是省下1200億。

葉匡時則在臉書駁斥，不解苦苓毫無根據的詆毁高市府、抹黑韓市長以及高雄市府的言論，因此代表市府要求「苦苓立即公開澄清道歉，否則將提告，絕不寬貸。」

韓國瑜上任一年，葉匡時指出，108年之決算金額之歲差短僅舉債14億多，比原先編列預算要舉債65.46億，少了50億左右，何來1200億之數值？且陳菊任內很多重大建設都是中央全額補助，高雄市並沒有出資，不能以此來合理化民進黨在高雄執政時債務大幅增加的事實。

對此，苦苓也親上火線反擊，問「到底是誰才該道歉呢？」要高雄市府把話說清楚。苦苓拿出媒體報導，表示高雄市政府在六月份時就已欠下368億元債務，和所說的「接近400億元」無太大差距，「而且我說『照這樣發展下去，四年任滿可能達到1600億負債』也是合理推斷，並無任何不妥，也可受社會公評。」

苦苓說，反而是高雄市政府財政局，意圖以財政困難影響罷韓，事實上還有市長第二預備金，直指「意圖使罷免不成」，有違反公職人員選罷法之嫌，呼籲罷韓團體應向檢警單位檢舉，監察院也要分案調查。

(中時電子報)