台中市一名已婚、有7歲小孩的警員啊龍（化名），2016年時和大學同學阿德（化名）以及對方女友（文文）一同喝酒，趁著阿德喝醉，竟把文文灌倒，之後不顧自己的警察身分，知法犯法，性侵文文得逞。台中地方法院審理此案，依妨害性自主罪判阿龍有期徒刑2年、緩刑5年，並需支付損害賠償60萬元給文文。據了解，阿龍至今還在警界任職。

判決書指出，文文在2016年時，就讀於中央警察大學，並從7月起在台中市警局實習，她10月7日晚上參加男友阿德的同事聚餐後，回到阿德在西屯區文華路的住處，阿龍隨後也跑到阿德家，3人一起吃宵夜、喝酒。

不過阿龍心中另有盤算，他先是不停的灌阿德酒，把阿德灌到攤在沙發上，就把他扶進房間休息，再繼續灌文文酒。文文因為身在男友家，所以疏於防備，再加上阿龍是警界長官，所以文文只能不停的被灌紅酒，最後終於在凌晨時，不勝酒力而醉倒。

阿龍見獵心喜，把文文抱到另一個房間，但文文酒醉嘔吐，阿龍趁著幫她清理嘔吐物，竟把她的衣服、褲子都脫掉，文文因為無力反抗，被阿龍趁機性交得逞。文文隔天清醒後，一開始還不敢把自己被性侵一事告知男友，一直到女性朋友建議才對男友坦白，並於9日晚間前往醫院驗傷。

台中地院審理此案，認為阿龍身為執法重任之警務人員，未能奉公守法，反而趁文文酒醉而性侵她，但因為坦承犯行，知所悔悟，也已與文文達成和解，而且有一名7歲的小孩，又在交警大隊任職，依妨害性自主罪判阿龍有期徒刑2年、緩刑5年，並需支付損害賠償60萬元給文文，全案可上訴。

據《ETtoday》報導，阿龍到現在也沒有被羈押、免職或停職，仍在警界任職，而台中市政府則對此表示，等收到判決書再查處阿龍。

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(中時電子報)