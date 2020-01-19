桌球好手江宏傑近日換上新髮色，他也在社群網站分享新造型，不過因為跟他原本的形象差別相當大，球迷們第一時間消化不了。

江宏傑在臉書粉絲專頁分享一張自拍，照片中的他染了一頭金髮，挺有韓國藝人的風格，他寫道：「前幾天染完頭髮，上車後馬上來一張自拍。」

江宏傑附上大笑的表情符號，並hashtag問粉絲新髮色適合他嗎？由於新髮色非常搶眼，多數球迷一時間很不習慣，許多人覺得原本深色髮最適合小傑，認為原本髮色讓他看起來氣質比較好、在日本球迷眼中是正直俊朗的「昭和帥哥」，比較符合他運動員的形象，還有球迷問：「回家後，小朋友會不會不認識爸爸?」

雖然不少球迷比較習慣深髮色的江宏傑，但也有球迷表示新髮色讓小傑看起來有韓國藝人的感覺、像漫畫人物或是「人帥什麼都好看」，也覺得他的老婆福原愛會超喜歡這新髮色，江宏傑看了粉絲回應，也在照片下方留言：「看來大家比較喜歡這樣的我。」並附上自己黑髮時笑著兩手比ya的照片。

(中時 )