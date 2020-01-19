蔡英文總統連任成功並將回鍋民進黨主席，傳出府內閣可能由將卸任的立法院長蘇嘉全接任總統府祕書長，陳菊則將卸任休養，行政院長蘇貞昌今表示，總統新任期當然會有新的人事布局，但他不能透露，「我要跟大家報告的是，陳菊祕書長身體很好，謝謝大家。」

蘇貞昌今天上午至新北市新莊昭德宮參拜、贈匾，媒體詢問內閣改組是否在520前微調，蘇貞昌表示，蔡總統得到最高民意支持，特別要他繼續帶領行政團隊，越高的選票就是越重的責任，所以要更加努力接地氣，政策、人事都是隨時檢討。

媒體追問，外傳蘇嘉全可能會接總統府祕書長，是否覺得大材小用？蘇貞昌說，總統新的任期當然會有新的人事布局，有些構想總統會告訴他，但他不能透露，他要跟大家報告的是，陳菊祕書長身體很好，謝謝大家。

至於監委陳師孟昨在臉書自曝請辭原因，暗指蔡英文置身事外，蘇貞昌說，陳師孟是一位認真負責也很有個性的人，總統已經慰留他，還是尊重他的決定。

(中時 )